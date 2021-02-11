ASM太平洋上季賺10億新高 新增訂單放緩

集團昨日高開後曾倒跌逾4%，收報82元，跌3.2％，成交額2.02億元。

集團表示，半導體供應鏈出現瓶頸、電力供應限制及與疫情相關的干擾繼續影響更廣泛的市場，考慮到這些因素及在強勁的未完成訂單總額支持下，預計第四季收入介乎7.2億美元（約56億港元）至7.7億美元（約60億港元）。

CEO：產能屬正常和健康水平

集團行政總裁黃梓达於業績記者會上表示，雖然第三季新增訂單較今年首季及次季出現增長放緩，但與去年比較仍處於一個高水平，預計截至今年度的訂單量仍會維持一個非常高的數字。

產能方面，他表示，今年首9個月的訂單量非常強勁，坦言希望勢頭可以得到緩解，因為需時去消化產能，目前透過與客戶商討，調節時間表，產能屬正常和健康水平。季內ASM太平洋宣布收購汽車攝像頭主動校準領域的領導者AEi公司，他認為，對方在市場上屬年輕，具有一定的增長潛力，收購對方是明確集團將進一步應對智能汽車市場趨勢。