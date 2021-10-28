標普降佳兆業評級 1年內再融資風險大 1/3內房財務受壓 明年1月迎美元債到期高峰

明報記者 蔡穎霖

按標普的解釋，CCC+的評級意味違約風險極高，「償債能力極度依賴於良好的經濟環境」。標普表示，佳兆業由現時至明年10月期間，合計有32億美元本金的債務到期，包括今年12月7日到期的4億美元本金票據；加上12個月內有90億至100億元人民幣境內債務到期，該企業未來一年到期債務規模，折合高達371億港元。佳兆業昨天收報1.46元，跌2.8%，9月以來已累跌44%。

佳兆業1年到期債務達371億

報告指出，即使佳兆業於6月底無受限現金超過400億元人民幣，惟估計只有30%至40%（即120億至160億元人民幣）可用於償還債務，其餘資金或被綑綁在項目當中；同時也要預留現金用作日常運營。

經營現金流方面，即使佳兆業從上季已停止買地，而明年買地規模亦大幅回落至合約銷售的15%，惟只能換取90億至100億元人民幣來還債，對於總體債務規模依然未足夠，暫停土地投資只能作臨時解決方案。該機構同時調低佳兆業管理和企業管治評估，由原先的合理（Fair）評級，降級為弱（Weak）。

市場收購趨審慎 出售項目難度增

標普認為，佳兆業可以將手上6個香港住宅項目出售以套現10億至20億美元，惟出售內地的商業大厦及酒店費時較長，使其未能適時套現去應付到期債務的風險上升。佳兆業手上的213個內地舊區重建項目也可變賣用作增加流動性，但隨着市場收購趨向審慎，增加出售項目的難度。

料監管措施至少到明年

市場憂慮內房骨牌效應，標普在另一份報告估計，獲該行評為「B」級的房企財困風險最大，因為該批公司嚴重依賴替代融資，包括通過合資企業的隱性債務和信託貸款。展望未來5個季度，包括離岸及國內債券市場將有840億美元的債務到期，預計違約率正在上升。據標普統計，對於評級「B+」或以下的企業，到期債務支付的第一個高峰將於明年1月出現（見圖）。

標普認為，限制抵押貸款和內房資本的監管措施至少會持續到2022年，但中央或會微調措施以避免嚴重的不利影響。報告預計，當主要內房滿足「三條紅線」規則時，政策或會迎來轉折點。