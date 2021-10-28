主打「先買後付」 Atome駐港一年活躍用戶10萬

Atome設有1萬至1.5萬元的消費上限，當用戶進行消費交易時，系統會將帳單分為3份，用戶需即時繳付三分之一金額，餘下第二期及第三期款項，則以自動繳費形式轉帳。

港消費力較高 明年冀增覆蓋率

消費按地區劃分，余洋帆表示，香港與新加坡用戶均具較高的消費力，其他東南亞國家，如馬來西亞和印度則擁有龐大的用戶數量，用戶迅速增長。他表示，明年香港市場策略將着重投放更多資源在廣告上吸客，冀加大商戶和用戶的覆蓋率，提高知名度，公司亦有意將香港市場發展成為大中華區的據點。

余洋帆續稱，Atome應用程式將在明年首季引入社交商業平台Atome Inspiration，和主打奢侈品牌的Atome Prestige系列，目前有關程式正在新加坡試推。他表示，公司有意打造一個由商戶、用戶和KOL上載不同消費內容的平台，為平台上商戶吸納流量。