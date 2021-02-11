匯豐高端客AUM半年增近三成

一站式理財體檢 方便客戶投保

她又稱，該行於尖沙嘴K11 ATELIER Victoria Dockside開設匯豐財富管理中心，服務可投資資產達100萬美元以上的高資產淨值客戶，毗鄰的匯豐保險尊尚健康管理中心亦投入運作，兩者提供一站式理財及保健體驗，而中心選址近高鐵站，附近有酒店及消費配套，便利大灣區客戶。

匯豐保險香港行政總裁文德華認為，財管中心及尊尚健康管理中心可發揮協同效應，後者提供投保所需的健康檢查，同日發出體檢報告，客戶毋須離開分行，可馬上完成投保程序。他透露，計劃明年在港島區增設一家尊尚健康管理中心，同時有計劃於大灣區內開設另一家，將沿用毗鄰財管中心的運作模式。

他續稱，匯豐保險香港有超過1.75萬份保單是屬於高資產淨值客戶，而高資產淨值客戶的總投保額逾280億美元。

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，今年第三季，亞洲財富結餘（包括卓越理財及尚玉的存款及資產管理規模、環球私人銀行業務客戶資產及環球投資管理業務的資產管理規模）比去年同期升一成至1.6萬億美元，全球私人銀行業務於期內錄得39億美元新資金淨額流入當中，亞太區就佔達80%。