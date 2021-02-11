Alphabet上季收入增四成 14年最勁 蘋果新私隱政策 反令廣告商轉投Google

Alphabet股價早段升逾2%，微軟股價早段升3%。今年以來，Alphabet股價已升逾六成，微軟股價升逾四成。

Alphabet股價早段升逾2%

對於核心的搜尋業務，Alphabet指出，經濟重啟使零售及旅遊廣告的收入反彈，尤其是「我附近營業的商舖」等搜索，較去年同期高出4倍。Alphabet旗下的Google廣告收入按年增長43%至531.3億美元。當中來自YouTube的廣告收入，按年增長逾四成至72.05億美元。分析指出，蘋果更改用戶私隱政策後，廣告商難以收集個人數據投放定向廣告，因而增加向擁有大量客戶數據的Google訂購廣告服務。同樣擁有大量客戶數據的Twitter（美：TWTR）亦表示，蘋果的用戶私隱政策變化帶來的影響小於預期，上季廣告收入按年增長逾四成。不過facebook（美：FB ）對蘋果的政策變化相對審慎，預期今年餘下時間業務仍面臨阻力，儘管其上季收入仍按年增長35%。

微軟雲計算收入增48% 勝預期

廣告收入激增之際，Google上季的雲端業務收入亦按年增長45%至接近50億美元。分析指出，Google專注於提供分析、人工智能（AI）及機器學習等產品，是吸引客戶的因素。與此同時，微軟的雲端業務也在迅速增長。第一財季的智能雲（Intelligent Cloud）收入按年增長31%至170億美元。微軟旗艦雲計算業務Azure的收入，按恒定匯率計算增長48%，高於分析師預期。微軟財務總監胡德（Amy Hood）指出，雖然在建設數據中心方面成本增長，但商業雲業務的毛利率仍在上升，預計相關部門在第二財季將實現「廣泛的增長」。

券商Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）預計，遙距辦公的趨勢持續，相信全球的雲端服務需求才剛開始增長，Azure的增長勢頭仍處於初步階段。雖然Azure的發展仍落後於亞馬遜（美：AMZN）的AWS雲計算業務，但分析師認為，微軟Office 365等軟件，有助其獲得更多客戶。根據市場調查機構Gartner的數據，微軟在全球雲計算市場佔有近20%的份額，僅次於亞馬遜，後者以超過40%的市場份額居首。居家工作及娛樂的需求持續，也提振了微軟的硬件業務。上季微軟的Xbox遊戲機銷售按年大增166%。不過微軟警告，供應鏈緊張將影響Surface筆記簿電腦及Xbox遊戲機的生產。

（綜合報道）

[國際金融]