月度活躍用戶減 羅賓漢上季虧損擴1.6倍
文章日期：2021年10月28日
【明報專訊】由於競爭對手湧現，散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）（美：HOOD）第三季的虛擬貨幣交易收入按季縮水78%至5100萬美元。淨累計資金帳戶（net cumulative funded accounts）由次季的2250萬個，降至第三季的2240萬個。月度活躍用戶亦由次季的2130萬個，跌至第三季的1890萬個。用戶的活躍度減少，羅賓漢上季虧損按季擴1.6倍至13.2億美元，昨午夜前股價跌逾一成，失守38美元的上市價，低見34.44美元。
ETF熱潮退 比特幣跌穿6萬美元
市場人士正觀望羅賓漢會否將俗稱「屎幣」的「柴犬幣」（Shiba Inu）加入其交易平台。「屎幣」的支持者在請願網站Change.org發起聯署活動，要求羅賓漢提供「屎幣」交易，目前收到超過30萬個簽名。根據CoinGecko的數據，「屎幣」昨曾升穿0.00006美元創新高，日內升幅達三成。「屎幣」昨市值超過290億美元，是第11大的虛擬貨幣。狗狗幣（Dogecoin）排第10，市值約310億美元。
不過市場人士對美國首隻比特幣期貨ETF——ProShares Bitcoin Futures ETF（美：BITO）的興奮減退，比特幣價格昨跌穿6萬美元關口。