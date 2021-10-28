月度活躍用戶減 羅賓漢上季虧損擴1.6倍

【明報專訊】由於競爭對手湧現，散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）（美：HOOD）第三季的虛擬貨幣交易收入按季縮水78%至5100萬美元。淨累計資金帳戶（net cumulative funded accounts）由次季的2250萬個，降至第三季的2240萬個。月度活躍用戶亦由次季的2130萬個，跌至第三季的1890萬個。用戶的活躍度減少，羅賓漢上季虧損按季擴1.6倍至13.2億美元，昨午夜前股價跌逾一成，失守38美元的上市價，低見34.44美元。