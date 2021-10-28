李曉佳：啤殼路絕 小型投行退出舞台

在市場詬病香港新股質素多年後，證監會近年開始向多家外資及中資行出手，其中瑞銀甚至曾經被重手「釘牌」一年；有趣的是，證監會法規執行部執行董事魏建新在上月已高調表示，已處分不少大行，但仍有不少小型投行未受處分，換言之已表明要向小型投行開刀。

數年前小型投行湧現 方便「內部循環」

根據香港的上市制度，企業上市必須委聘一家持牌保薦人協助安排，主要工作就是作上市前盡職審查、準備申請及招股文件，以及充當公司與聯交所的「對口單位」；過往保薦人一般是大摩、瑞銀等外資大行，大型本地公司可能找匯豐，中小企則主要是金利豐等港資行，到後來中資殺入香港「搵食」，各大內銀基本上都必備一家保薦人，方便自己在內地的客戶來港上市時可分一杯羮。

主要客戶良莠不齊 衍生大量問題股

不過，數年前市場上出現一股新勢力，事關當時掀起啤殼熱潮，令不少老闆萌生自組一家小型投行，方便「內部循環」的念頭。申請保薦人牌照資本要求只是1000萬元，門檻不高，最重要是有獲證監認可的主要人員（Principal）坐鎮，由於香港主要人員供應實際只有百多人，因此筆者有朋友當年從傳統投行中退出時亦非常搶手，被禮聘協助申請牌照。香港的保薦人牌照數目，有一段長時間是維持在80至90家左右，2017年突破百家，現時則是129家（兩家已放棄牌照，一家正在釘牌中）。

而小型投行最大生意來源，就是良莠不齊的小型公司，當中可能有好公司，但更多是質素不佳，不少甚至是老闆「夾硬嚟」要求處理的問題公司，結果當然是出現大量問題股，甚至是由莊家操控的細價股，在啤殼逐漸退潮下，部分更轉型配套「微信女」騙局搵錢。

筆者近期聽不少金融界朋友說，不少小型投行老闆已開始萌生退意，事關不但啤殼已死，中小企要上市亦非常困難，有朋友甚至認為監管機構對港資中小企已是戴上有色眼鏡，GEM更不消說，2021年已過9個月，沒有一隻IPO申請成功獲批，基本上已是封殺狀態，小型投行的生意如何自然不難想像。相信不用多久，陸續會有更多小型保薦人會退出。

[李曉佳 財經澡堂]