人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成

明報記者 蔡穎霖

指港股美股交易屬「跨境交付」

人行金融穩定局局長孫天琦本周日（24日）在一個論壇上演講，表示部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照，僅持有境外牌照的情况下，跨境在中國境內從事屬「無照駕駛」的非法金融活動。他續稱，因應美股、港股交易服務，屬於「跨境交付」範疇，而除特定金融服務外，中國未承諾其他金融可通過「跨境交付」方式提供服務。

孫天琦不直接點名指出，註冊在開曼群島的A公司存量入金帳戶80%來自中國境內，另一在香港註冊的B公司為55%。他強調「金融牌照有國界」，全國金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。昨晚美股早段，富途開市即插逾兩成，低見50.1美元；老虎證券亦跌逾一成半，低見7.07美元。

人民網月中點名 稱用戶信息合規存風險

孫天琦強調在數字環境下，「金融牌照的地域邊界和客群邊界的實現，需要監管部門下工夫；對於違法違規行為必須重罰」，認為功能監管要落地，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」，也不能以「人手不夠」搪塞，人在「陣地」在。嚴厲打擊互聯網平台上的違法違規行為，一定要「打早」、「打小」。

兩家互聯網券商早在本月中已被官媒人民網點名批評，當時指它們在用戶信息合規化方面存在風險。事隔半個月，人行官員則循牌照問題予以痛擊。事實上，富途官網確實有內地居民開戶的教學；不少內地網站亦有實測內地居民如何開戶及存入資金（見圖）。

富途創辦人李華昨晚發文回應，重申富途是成立於香港的持牌機構，業務模式上與在香港持有同類牌照的外資、內資、港資等銀行證券機構並無二樣，同時強調客戶資產和私隱受保護，不存在倒閉的問題。另老虎證券回應內媒時表示，一直視合法合規營運為集團的生命線，積極和監管機構保持溝通，堅守合規底線，服從各級監管要求。

富途稱不存在倒閉問題

老虎證券：服從監管要求

據富途公布，旗下80%以上的新增客户來自香港地區及海外，強調「絕大多數存量客户也來自香港地區及海外」。另富瑞（Jefferies）估計，截至今年6月底，富途約35%收費客戶來自內地；公司管理層也曾透露，今年次季約兩成新增收費客戶來自內地。