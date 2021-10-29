拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失

【明報專訊】「無照（牌）駕駛」和「非法金融活動」猶如人行或銀保監的「尚方寶劍」，劍鞘一出必定「見血」。在跨境互聯網券商以前，上一次遭內地財金官員指摘「無照駕駛」的是互助業務。銀保監由去年起多次開腔斥責，表示網絡互助平台「如果打着互助旗號從事金融業、保險業，就偏離了互助的本質，需要糾正」；水滴公司（美：WDH）的「水滴互助」最終於3月31日正式終止互助計劃。