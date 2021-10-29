農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長

農行不良貸款率跌0.02百分點

農行第三季淨利息收入按年升5.35%至1463.6億元，首三季淨息差為2.12厘，與今年上半年持平。淨手續費收入則按年上升0.59%，至173.26億元，營業收入按年上升12.66%至1796.27億元。信貸減值損失按年上升13.84%至454.78億元，以首三季計算，則增加1.83%至1416.16億元。

郵儲行第三季營業收入按年上升15.3%，至807.61億元。淨利息收入為687.94億元，按年上升7.06%，首三季淨息差為2.37厘，亦與今年上半年持平，該行表示淨利息收入增長，主要因為資產負債結構持續優化。淨手續費收入為54.2億元，按年上升22.74%，公司表示，主要是該行加快推進財富管理體系建設，加強業務聯動和協同營銷，代理、信用卡、電子支付、託管等業務收入有較快增長。

郵儲行淨利息收入升逾7%

第三季信貸減值損失按年上升12.01%，至78.13億元，首三季計按年仍減少8.13%至372.67億元。該行表示，主要是因為信貸資產質量保持穩定，不良貸款率穩定下降，客戶貸款減值損失較去年同期少。