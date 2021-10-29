京城佳業今起招股 入場費4024元
文章日期：2021年10月29日
【明報專訊】主要在北京從事物管業務、在管包括胡同、鳥巢等項目的京城佳業（2210）今日起招股，計劃集資最多3.65億元，入場費4024.15元。對於近期內地對房地產行業收緊監管，集團表示，公司本身屬國資背景，相信政策不會對其業績和發展造成不利影響，又透露擬將六成集資額用作潛在收併購機會。
國資背景 擬集資最多3.65億元
京城佳業招股價介乎8.28至9.96元，擬發售3666.72萬股H股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多3.65億元，每手400股，一手入場費4024.15元。該股招股期至下月3日中午，將於下月10日掛牌上市，獨家保薦人為中金公司。
集團執行董事兼副總經理羅周表示，留意到近期內地監管機構針對房地產行業的監管打擊，稱有關政策不會對集團業績和發展造成不利影響，又指政策的出台是出於穩定市場的考量，集團作為國有企業，一直以來都遵行穩定發展策略。羅續稱，中國房地產市場仍有增長潛力，預計未來5至15年物管行業會處於「成長黃金期」。
鷹瞳科技優矩互動今午截飛
其他新股方面，鷹瞳科技（2251）及優矩互動（1948）均於今日中午截飛，昨日孖展率先截止認購。綜合券商數據，兩者都是在周二（26日）首日招股孖展已足額，昨日截止時分別錄得5.8億元及3億元孖展，僅計券商孖展，分別超購2.2倍及1.7倍。