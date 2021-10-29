京城佳業今起招股 入場費4024元

國資背景 擬集資最多3.65億元

京城佳業招股價介乎8.28至9.96元，擬發售3666.72萬股H股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多3.65億元，每手400股，一手入場費4024.15元。該股招股期至下月3日中午，將於下月10日掛牌上市，獨家保薦人為中金公司。

集團執行董事兼副總經理羅周表示，留意到近期內地監管機構針對房地產行業的監管打擊，稱有關政策不會對集團業績和發展造成不利影響，又指政策的出台是出於穩定市場的考量，集團作為國有企業，一直以來都遵行穩定發展策略。羅續稱，中國房地產市場仍有增長潛力，預計未來5至15年物管行業會處於「成長黃金期」。

鷹瞳科技優矩互動今午截飛

其他新股方面，鷹瞳科技（2251）及優矩互動（1948）均於今日中午截飛，昨日孖展率先截止認購。綜合券商數據，兩者都是在周二（26日）首日招股孖展已足額，昨日截止時分別錄得5.8億元及3億元孖展，僅計券商孖展，分別超購2.2倍及1.7倍。