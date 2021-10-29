華電國際53億人幣出售新能源資產

根據公告，華電擬將旗下一批太陽能光伏及熱電項目轉讓予福新發展，當中部分如沽源光伏項目、蔚州風電項目、寧夏新能源等，福新發展原已持有部分股權，交易將有助統一多個新能源項目股權。至於81 個新能源前期項目，估值則合共約28.67億元。集團預期，將透過今次交易錄得約2.98億元出售收益。

由福新發展集中拓新能源

華電於今年5月公布，與母公司華電集團旗下的福新發展訂立協議，計劃向該公司注資212.37億元，當中包括注入旗下多個新能源項目股權，估值相當於約136.09億元，以及出資不少於76.28億元。交易於今年6月股東會上已獲通過，完成後華電將持有福新發展約37.19%股權。華電表示，福新發展是中國華電旗下唯一新能源業務發展與整合平台，資產覆蓋全國 29 個省級區域，目前正在開展區域資產整合，今次交易可令新能源業務更集中營運及管理，實現規模效應，同時有利於增加集團投資收益。集團又稱，今次出售的新能源股權、新能源資產及新能源前期項目，主要是出於不同原因，未能包括在前次資產整合交易中轉讓予福新發展。