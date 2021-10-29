國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍

明報記者 陳偉燊

中海油表示，受惠於國際油價繼續走高及銷量上升，季內油氣銷售收入按年增長63.3%，單季實現總淨產量1.441億桶油當量，按年升9.9%。季內中海油平均實現油價每桶70.38美元，按年升63.6%。

中海油：爭取今年在A股上市

首席財務官謝尉志表示，集團爭取在今年內完成在A股上市。他又稱，集團在降低碳排放方面，預算在未來5年內將資本開支的5%至10%，嘗試在再生能源及減排生產技術作探索。另集團擬在減碳及在碳達峰的重要元素之一的LNG產量佔比，由目前的21%，到2025年提高至佔35%。

中石油首3季勘探生產分部利潤

按年大增1.9倍

同系中海油田服務（2883）受惠於油服市場維持緩慢復蘇，工作量增加，第三季純利按年增長47.8%至6.51億元。中海油昨日績前跌0.9%，收報8.44元；中海油服績前升1%，報7.03元。

中石油同樣受惠於油氣價上升，首3季勘探與生產部門經營利潤達583.69億元，按年大增1.91倍；煉油與化工業務扭虧為盈，經營利潤達319.99億元。單季淨利潤雖然減少，但是主要與季內沒有如去年般錄得重組管網業務收益有關，撇除有關因素，旗下天然氣與管道業務經營利潤按年增長55.1%。3季合計原油平均實現價格為每桶62.66美元，按年升56.4%。內地油氣當產量達10.845億桶，按年增長3.8%；海外油氣當量產量為1.247億桶，按年跌26.6%。

中石化勘探及開發煉油部門轉盈

中石化3季合計勘探及開發和煉油部門均扭虧為盈，分別賺87.08億及535.41億元。由於期內沒有出售管網收益，致投資收益按年跌77%至95.2億元，季內仍有出售管網業務尾款入帳，令處置子公司現金淨額按年增加47.16億元，按年增98.25倍。期內油氣當量產量3.55億桶，按年增加4.6%。