投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增

值得留意是，前年首9月實際整體受助公司有404家，去年及今年同期分別258家、260家，表示期待大灣區機遇的分別為186及115家。。投資推廣署助理署長（業務發展）蔣學禮稱，受助公司較前年同期減少是受疫情影響，全球外商直接投資（FDI）流動正減慢，香港不能獨善其身。

財金事務及家族辦公室行業

受助公司中最多

上述151家認為大灣區發展帶來機遇是在港設立或擴充業務的原因的受助公司當中，最多屬「財經及金融事務及家族辦公室」行業，有31家，「創新及科技」行業居次，有25家，屬金融科技行業有19家。被問到香港執行較海外嚴謹的防疫措施對外資來港的影響，蔣學禮稱，措施沒有影響外資對香港信心，該署所接觸的外資，很多都表示對香港前景有信心，尤其是大灣區發展機遇對他們具吸引力，只是疫情環境為他們帶來挑戰。