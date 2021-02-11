美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市

據悉，Valkyrie計劃發行的XBTO Levered BTC Futures ETF打算通過1.25倍的槓桿（即借入資金），擴大期貨合約、期權等比特幣衍生品投資組合的每日回報。不過消息人士稱，SEC希望新的比特幣相關產品不涉及槓桿，就如上周上市的ProShares比特幣策略ETF（美：BITO），僅限於追蹤期貨合約，以避免欺詐、操控價格等風險。

避免欺詐操控價格等風險

消息稱，SEC至少要求一家資產管理公司放棄推出比特幣槓桿ETF。Direxion本周也向SEC提交一份比特幣反向ETF的申請，讓投資者做空ProShares比特幣策略ETF使用的比特幣期貨合約。

Direxion未有置評。根據規定，SEC有75天審查ETF的申請。若SEC沒有提出反對，相關申請會被視為生效。SEC可要求資產管理公司撤回申請，但資產管理公司沒有義務這樣做。

（綜合報道）

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