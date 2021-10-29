歐央行：加息條件未足

料明年物價將回落

她指出，雖然通脹維持高位的時間比原先預期長，但預計明年物價將會回落，相信通脹高企只是暫時。歐洲央行預期，今年通脹率為2.2%，明年為1.7%，後年為1.5%，低於其2% 的目標。歐洲央行將在12月初更新這些預測。歐洲央行昨重申，將維持目前較低的利率水平，直至2%的通脹目標可望實現。

歐洲央行的議息聲明稱，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的買債速度，適度降至低於第二、三季，並重申PEPP將至少持續至明年3月底。至於歐洲央行的資產購買計劃（APP）額度，將繼續維持在每月200億歐元（約1804億港元），直至歐洲央行準備加息。歐洲央行準備隨時調整所有工具，使通脹率在中期穩定維持於2％的目標。

（綜合報道）

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