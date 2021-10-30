小蠔灣車廠發展藍圖曝光 首3期逾萬伙私宅

4期共涉逾萬伙公營房屋

城規會文件顯示，小蠔灣車廠發展項目分4期發展，第1至3期將建56幢、21至45層高住宅大廈，建築物高度為主水平基準以上180米至191米，提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎。首3期發展項目中，各期均設私人住宅，合共10,720伙；第1及3期中亦設有公營房屋，共約4280伙。

住宅總樓面涉逾1119萬呎

項目將採用台階式設計，第1期鄰近北大嶼山公路，第2至4期前臨海景，港鐵將提供公共交通設施，以及政府、機構或社區設施和其他配套設施，包括新設鐵路站車站大堂、公共交通交匯處、住宅發展附屬的泊車和康樂設施、約30萬方呎購物商場、2間小學、1間中學、4間幼稚園及社會福利設施，涉及樓面約37.14萬方呎；首3期發展總樓面約1156.6萬方呎。第4期將預留作擴展，預計提供約6200伙以資助出售房屋單位為主的公營房屋。

是次規劃申請項目屬第1至3期發展，包括重新規劃後的小蠔灣車廠上蓋發展56幢私人住宅及資助房屋樓宇，提供約1.5萬伙住宅單位；第4期將於第3期項目竣工後才動工。港鐵物業總監鄧智輝曾表示，整個小蠔灣車廠發展計劃將提供逾1000萬方呎樓面、逾100座住宅，住宅座數多於將軍澳日出康城1倍，期望私人住宅發展可望2024年起招標，將審視能否進一步提早招標。