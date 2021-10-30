首3季私宅施工7200伙 12年同期最少
文章日期：2021年10月30日
【明報專訊】特區政府雖積極覓地建屋，惟運房局最新數據顯示，截至今年9月底止，預計未來3至4年潛在一手私宅供應量約9.4萬伙，按季減2000伙或2%；今年第三季私宅施工量僅700伙，為去年第四季錄200伙後新低，總計今年首3季只有7200伙私宅動工，以同期計算，為2009年首3季錄得5100伙後、近12年來最少。
根據運房局資料，第三季施工量錄700伙，按季大跌3600伙或83.7%；總括今年首3季，私宅施工量累計7200伙，按年急跌4400伙或37.9%，為2009年後同期新低。
潛在一手私宅供應9.4萬伙跌2%
另第三季私宅落成量約2200伙，按季減4500伙或67.1%，首3季累計落成量11,200伙，按年減2500伙或18.2%。截至9月底，預計未來3至4年潛在一手私宅約9.4萬伙，包括1.1萬伙貨尾、5.4萬個興建中但未售出單位，以及2.9萬個在已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位。
運房局表示，該9.4萬伙中，估計有7.7萬伙為實用面積少於753方呎的中小型單位，即佔整體供應量82%，比率較上一季升2%。同時，預計未來數月將有15幅住宅用地轉為熟地，可額外提供約5200伙。
團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，第三季私宅施工量僅700伙，相對過往高峰，即2017年第四季錄約7700伙，大跌九成；另今年首3季私宅施工量總和僅7200伙，遠低於去年同期受疫情影響時的1.16萬伙，意味未來落成量響起警號。葉又稱，政府應盡快檢視及精簡私樓發展的行政及審批程序，以加快建築進度。