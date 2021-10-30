海茵莊園一周收6227票 超額13倍
文章日期：2021年10月30日
【明報專訊】市場焦點盤、今日首輪開售438伙的九建（0034）將軍澳海茵莊園，項目昨截止認購，消息指過去7日累收6227票、超額13倍；項目今日發售單位，實用203至428方呎，折實價388.8萬至920.2萬元，其中A組大手揀樓時段，買家最多可購3伙，B組散戶最多可購2伙。至於長實（1113）以折實均呎15,503元，首推88伙的洪水橋#LYOS，市場估計昨日首天獲收約200票，超額認購1倍。
#LYOS首日收200票 超額1倍
另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第2期，昨上載樓書；項目預計明年6月落成，樓花期約8個月，提供388伙，實用面積245至1158方呎，當中1B座1樓C1室，為實用245方呎開放式戶連76方呎平台，屬細絕天水圍私樓單位，料最快下周開放示範單位。
Wetland Seasons Bay 2期上載樓書
新盤市場不乏大額成交；碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，透過招標售出一伙分層特色戶，位於1座6樓A室，實用3162方呎連平台和天台，採4房雙套間隔、另設私人泳池，連雙車位以1.38億元售出，實呎4.36萬元，料成交價、呎價均創馬鞍山分層戶新高。
另萬科旗下已屆現樓的西營盤15 WESTERN STREET，今日起向公眾開放現樓單位；項目迄今累售72伙、套現7億元，平均實呎逾3萬元。