海茵莊園一周收6227票 超額13倍

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另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第2期，昨上載樓書；項目預計明年6月落成，樓花期約8個月，提供388伙，實用面積245至1158方呎，當中1B座1樓C1室，為實用245方呎開放式戶連76方呎平台，屬細絕天水圍私樓單位，料最快下周開放示範單位。

Wetland Seasons Bay 2期上載樓書

新盤市場不乏大額成交；碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，透過招標售出一伙分層特色戶，位於1座6樓A室，實用3162方呎連平台和天台，採4房雙套間隔、另設私人泳池，連雙車位以1.38億元售出，實呎4.36萬元，料成交價、呎價均創馬鞍山分層戶新高。

另萬科旗下已屆現樓的西營盤15 WESTERN STREET，今日起向公眾開放現樓單位；項目迄今累售72伙、套現7億元，平均實呎逾3萬元。