IDC：第三季全球智能電話出貨量轉跌6.7%

按品牌劃分，三星（Samsung）第三季出貨量達6900萬部，以整體佔比達20.8%繼續位列榜首；惟相關出貨量仍按年下跌14.2%。

第二季曾遭小米「爬頭」的蘋果，上季則以5040萬部出貨量、按年升幅達20.8%冠絕各品牌，重奪第二名，佔市場份額約15.2%。

次季遭小米「爬頭」 蘋果重奪第二

至於小米過去4個季度均錄雙位數高增長，過去季度則下跌4.6%至4430萬部，整體佔比為13.4%。

IDC研究主任Nabila Popal表示，供應鏈和零件短缺問題延伸至智能手機市場，此前這問題只限制品牌增長率，但最近開始導致出貨量下跌；除了零件荒危機，相關品牌亦需面臨其他製造和物流挑戰，包括更嚴格的檢測和檢疫政策正推遲運輸、中國電力供應限制了主要零部件製造等。

料供應問題或明年才緩解

他表示，儘管品牌已盡力減低影響，所有主要供應商均已下調第四季生產目標，而在需求持續強勁的情况下，預料供應問題或需至明年才得以緩解。