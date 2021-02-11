彭博：比亞迪擬配售H股 集資最多140億

據報道提及，比亞迪是次配股集資所得資金擬用作營運資金、償還債務、研發、及一般企業用途。負責配股的投資銀行包括美銀證券、中金公司及高盛。

是次屬比亞迪今年內第二次配股，比亞迪於今年1月曾配售1.33億股新H股，當時亦正值比亞迪股價處於高位，最終配售價為225元，集資約300億元。

銷量增加 長汽上季收入升一成

其他汽車股方面，長城汽車（2333）昨日公布上季淨利潤按年跌1.7％至14.16億元（人民幣，下同），營業總收入按年升10.1％至288.69億元，基本每股盈利0.15元，按年跌3.4％。集團表示，收入增長主要由銷量增加所致，而首三季淨利潤仍升91%。長城汽車績前收報35.1港元，全日升2.8％。

廣汽上季淨利潤按年跌65％

廣汽集團（2238）上季淨利潤跌按年跌64.7％至9.47億元，營業收入升19.5％至207.99億元。基本每股盈利按年跌65.4％至0.09元。廣汽昨日收報7.36港元，全日跌0.7％。