證監就包銷商配售活動定操守標準 須盡早委聘整體協調人 明年8月生效

明報記者 葉翠

證監會引述回應者表示，資本市場的一些現行市場慣例助長一些不可取的中介行為，並妨礙有效的價格探索和具透明度的股份分配，對股債市場的廉潔穩健造成不利影響，新規定能處理因競爭壓力所產生的問題，更妥善地保障投資者利益。惟亦有部分回應者認為，新措施將局限公司的靈活性，令公司與中介人之間利益衝突加劇，應容許市場自行運作及維持現狀。

以獨有識別碼披露客戶資料

文件界定包銷商為「資本市場中介人」，牽頭包銷商為「整體協調人」，另外設立「兼任保薦人」的角色。就首次公開招股（IPO）而言，整體協調人須在不遲於提交上市申請表格後的兩星期獲委任，亦須在上市委員會聆訊前四日呈交整體協調人的定額費用、總費用和費用攤分比率的資料。整體協調人須就費用攤分比率市場慣例向公司提供指引，即定額及酌情費用分別佔75%及25%。

建簿（book building）為今次新措施的另一關注點。諮詢文件原建議包銷商在以綜合方式輸入認購指示時，須披露投資者資料，不過證監考慮到客戶資料屬商業秘密，向競爭對手披露有機會出現「爭客」情况，因此修訂有關建議，包銷商僅須向整體協調人提供客戶的名稱及獨有識別碼。另外，整體協調人須刪除重複的認購指示，並識別出掛盤冊內異常或不尋常的認購指示或錯誤。遇上誇大的認購指示，亦需向客戶釐清數額，確認客戶願意全數承購。

調整輸入指示方式免包銷商爭客

至於分配方面，諮詢文件落實中介人須制訂及實施分配政策，不過中介人亦可按個別情况，在有需要時對有關的分配政策作出修改。而在處理債券發售中出現的利益衝突問題，中介人須優先處理客戶的認購指示，自營認購指示僅可扮演承價人的角色。諮詢文件又指出，會保留公司為了激勵中介人努力進行銷售而給予回佣的做法，惟有關回佣不得轉贈予投資者客戶和須予以妥善披露。