港交所修例 規管股份獎勵計劃

向個別人士授逾1%須股東批准

港交所亦建議修訂第17章的一些特定要求，例如「合資格參與者」的定義，以及更新計劃授權規定，以使其與股份計劃的目的一致，如不多於發行人已發行股份的10%、須每三年更新計劃，以及須由獨立股東批准等。另一方面，若個別參與者獲授予股份超過1%個人限額，須經股東批准。

此外，諮詢文件亦建議，就上市公司向關連人士授予獎勵股份的限額設定限制，包括一概須經薪酬委員會批准；若獲授人是董事或最高行政人員，在任何12個月內獲授股份獎勵超過已發行股份0.1%，須得獨立股東批准，以及若獲授人是獨董或主要股東，在任何12個月內獲授股份超過已發行股份的0.1%，亦須得獨立股東批准。