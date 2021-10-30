港交所修例 規管股份獎勵計劃
文章日期：2021年10月30日
【明報專訊】港交所（0388）昨刊發諮詢文件，建議修訂《上市規則》將上市公司的股份獎勵計劃納入規管，包括如向個別人士授予股份獎勵超過1%已發行股本，須經股東批准。港交所上市主管陳翊庭表示，建議旨在讓發行人可更靈活授予股份獎勵及股份期權，同時透過設立計劃授權限額及若干授股條款限制，保障股東免受大幅攤薄影響。港交所表示，鑑於愈來愈多上市公司採用股份獎勵計劃，因此建議擴大《上市規則》第17章的適用範圍至涵蓋股份獎勵計劃，並就此徵詢市場意見，諮詢期將於今年12月31日結束。第17章現時僅提供用以規管股份期權計劃的框架，至於股份獎勵計劃則是上市公司根據每年股東會授權發行新股，又或根據一般性授權發行新股。
向個別人士授逾1%須股東批准
港交所亦建議修訂第17章的一些特定要求，例如「合資格參與者」的定義，以及更新計劃授權規定，以使其與股份計劃的目的一致，如不多於發行人已發行股份的10%、須每三年更新計劃，以及須由獨立股東批准等。另一方面，若個別參與者獲授予股份超過1%個人限額，須經股東批准。
此外，諮詢文件亦建議，就上市公司向關連人士授予獎勵股份的限額設定限制，包括一概須經薪酬委員會批准；若獲授人是董事或最高行政人員，在任何12個月內獲授股份獎勵超過已發行股份0.1%，須得獨立股東批准，以及若獲授人是獨董或主要股東，在任何12個月內獲授股份超過已發行股份的0.1%，亦須得獨立股東批准。