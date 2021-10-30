中銀上季提取減值準備前經營溢利跌18%

總計首三季，減值前經營溢利按年減少17.5%至258.4億元，減值前淨經營收入按年減12.4%至376.07億元。首三季中銀淨息差按年下跌0.28厘至1.1厘，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按年下跌11.9%至246.85億元，單計第三季則按季上升4.7%至84.31億元，淨息差基本平穩。

利率下降 貸存利差收窄

中銀表示，由於市場利率下降，以及存、貸款市場競爭激烈，令貸存利差收窄，以及債券投資的平均收益率下跌，令淨息差按年收窄。貸款增長方面，截至第三季末的客戶貸款餘額較去年底增長7.1%，中銀指去季在香港使用之貸款、在香港以外使用之貸款，以及貿易融資均上升。

截至第三季末，特定分類或減值貸款比率為0.29%，資產質量保持良好。該行第三季的減值準備淨撥備為4.21億元，按年減少25.88%，按季亦則減少51%。