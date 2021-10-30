中銀上季提取減值準備前經營溢利跌18%
文章日期：2021年10月30日
【明報專訊】受去年環球央行降息拖低市場利率，影響淨利息收入下跌，中銀香港（2388）第三季的提取減值準備前的經營溢利為83.72億元，按年下跌17.66%，期內提取減值準備前之淨經營收入為按年減11.53%至125.57億元。不過若按季計算，該經營溢利和淨經營收入則已分別回升7.2%和7.99%。
總計首三季，減值前經營溢利按年減少17.5%至258.4億元，減值前淨經營收入按年減12.4%至376.07億元。首三季中銀淨息差按年下跌0.28厘至1.1厘，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按年下跌11.9%至246.85億元，單計第三季則按季上升4.7%至84.31億元，淨息差基本平穩。
利率下降 貸存利差收窄
中銀表示，由於市場利率下降，以及存、貸款市場競爭激烈，令貸存利差收窄，以及債券投資的平均收益率下跌，令淨息差按年收窄。貸款增長方面，截至第三季末的客戶貸款餘額較去年底增長7.1%，中銀指去季在香港使用之貸款、在香港以外使用之貸款，以及貿易融資均上升。
截至第三季末，特定分類或減值貸款比率為0.29%，資產質量保持良好。該行第三季的減值準備淨撥備為4.21億元，按年減少25.88%，按季亦則減少51%。