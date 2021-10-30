全球最大手套商擬港上市

中金獨家保薦 傳集資77億

頂級手套集團計劃將是次集資所得的款項，於未來兩年用作擴充產能及開發數據化製造系統，包括興建6家新工廠，並在2023年年底前開始生產。另款項亦會用作研發、升級各種軟件系統等等。

此外，內地金礦有害廢物處理公司鴻承環保科技（2265）昨首日招股，招股價介乎1.02至1.48元，擬發售2.5億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多3.7億元，每手5000股，一手入場費7474.57元。該股招股期至下月3日中午截止，將於下月11日掛牌上市，獨家保薦人為第一上海。綜合11家券商，共借出2.27億元，該股超購5.15倍，當中輝立借出6000萬元，時富金融借出5000萬元，富途借出3938萬元。

明報記者