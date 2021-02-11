美9月核心PCE升3.6% 略低預期 仍處30年高位

耶倫：仍然預計通脹將減退

美國財長耶倫昨表示，仍然預計通脹將會減退，儘管她和其他官員認同，通脹比預期持續更久。美國上月整體商品價格按年升5.9%，而服務收費則按年增長6.4%。不過主要升幅來自能源價格，按年上漲24.9%。隨着油價回升，美國兩大石油公司埃克森美孚（美：XOM）和雪佛龍（美：CVX）業績亮麗。

埃克森美孚上季利潤達68億美元，是2017年以來最佳的季度業績，並準備明年啟動100億美元的股票回購計劃，其股價早段在接近52周高位徘徊。雪佛龍上季利潤達60億美元，是2013年以來表現最好的季度。它上季產生了67億美元的自由現金流，是歷來最高，其股價早段創新高。

市場預期美明年6月開始加息

由於疫情期間美國政府為失業者提供的額外補貼於上月結束，抵消企業為工人提供的加薪，令美國9月個人收入按月跌1%。面對收入減少、貨品短缺及物價上漲，美國9月個人消費支出按月增長0.6%，較8月低0.4個百分點，符合分析師預期。上月的個人儲蓄率則由9.2%降至7.5%，下滑至疫情爆發前的水平。不過耶倫認為，消費者的儲蓄及現金水平很高，預料消費支出仍將繼續提振經濟。

由於通脹持續，交易員預計聯儲局收緊貨幣政策的進度加快。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員押注聯儲局明年6月開始加息，並在9月再度加息，而2023年3月可能再上調利率。

歐洲方面，隨着防疫限制放寬及新冠疫苗廣泛接種，經濟復蘇大致完成。歐元區第三季GDP按年增長2.2%，是一年來最快的增速。按季折合成年率，歐元區第三季GDP增長9.1%，遠超美國第三季的2%增速。凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧漢（Andrew Kenningham）指出，供應鏈受阻、全球需求放緩和勞動力短缺，妨礙了生產，預期歐元區第四季增長將會放慢。

歐元區上季GDP升2.2% 一年最快

受能源價格上漲等因素影響，歐元區10月通脹率按年增長4.1%，遠高於9月的3.4%升幅，創2008年7月以來新高。肯寧漢預期，歐元區未來兩個月的通脹可能進一步上升。通脹是歐洲央行關注的指標。在通脹持續向上的背景下，歐洲央行開始放慢買債步伐。

（綜合報道）

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