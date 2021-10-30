亞馬遜警告：成本急漲利潤或歸零

CEO：面對人手短缺運輸成本漲

不過AWS雲端服務仍是亞馬遜的亮點。由於商界愈來愈依賴雲計算及儲存設施來運行網站及應用程式，AWS的業務增長加快。AWS上季收入達161億美元，按年增長近39%，高於次季的37%按年升幅。AWS上季收入相當於亞馬遜整體收入的15%。AWS的營業利潤上季按年增長38%至48.8億美元，幾乎獨力撐起集團整體營業利潤。AWS上季的營業利潤率為30.3%，較次季的28.3%有所擴大。根據市場研究機構Gartner的數據，AWS去年的雲基礎設施市場份額約為41%，在行業居首。

今年7月由AWS部門主管晉升為亞馬遜行政總裁的賈西（Andy Jassy）表示，亞馬遜正面臨運輸成本上升、人手短缺等問題。這些勞動力挑戰，加上生產力下降及成本上漲，使亞馬遜上季經營成本額外增加20億美元，預計在年底旺季的額外支出將增至40億美元。

中國同店銷售跌 星巴克早段挫逾7%

此外，星巴克（Starbucks）（美：SBUX）在截至10月3日的第四財季，於第二大市場中國業績倒退。由於8月中疫情反覆，星巴克上季在中國市場的同店銷售額下降7%，令星巴克股價早段跌逾7%。不過星巴克上季在美國的同店銷售額增長22%，較疫情爆發前亦增長11%。星巴克上季利潤為17.6億美元，按年增長3.49倍。上季銷售總額為81.5億美元，按年增31%，遜分析師預期。

（綜合報道）

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