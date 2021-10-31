騰訊逾20億入股 成角川第三大股東

角川：大力推動旗下IP改編遊戲

角川集團表示，是次與騰訊合作將着力於角川旗下動畫和電影相關產業的注資，包括確保出版物數量的增加、擴大其動漫製作工作室和設施等，同時會大力推動將旗下IP改編成遊戲的力度；雙方亦簽訂動漫業務的合作協議，擬進一步促進公司的全球媒體組合。

事實上，今次已非騰訊和角川首次合作。2016年，騰訊已從中南集團手中，收購總部位於廣州的「天聞角川」41%股權，成為天聞角川第二大股東，僅次於角川集團的49%。

美調查收購英遊戲商 騰訊同意提供文件

另一方面，騰訊早前宣布斥資12.7億美元（約99.06億港元）收購的英國遊戲開發商Sumo Group，該公司上周五向其透露，有關交易正遭美國外國投資委員會（CFIUS）調查，以確保不會損害美國國家安全；騰訊已同意提供相關文件，爭取交易在今年底前獲批。

騰訊早於2019年入股Sumo，持有9.96%股權；及後於今年7月宣布收購Sumo Group餘下股權，拓展遊戲業務版圖。這是集團第一次針對上市公司進行全資收購，也是騰訊2021年以來金額最大的投資項目。

近年騰訊的業績主要靠手遊「食糊」，集團不時收購或投資海外遊戲開發商，包括本月初斥資7760萬元茲羅提（約1.51億港元）收購波蘭遊戲開發商Bloober Team 22%股權，並取代基金公司Rockbridge TFI成為最大股東；也在今年初投資3000萬歐元（約2.7億港元），獲得法國遊戲工作室Dontnod少數股權。