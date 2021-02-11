海茵莊園昨首輪沽351伙

開放式戶全數售罄

繼2018年推售油塘海傲灣後，事隔3年，九建再推售全新盤、位於將軍澳石角路的海茵莊園，發展商首推438伙，項目分兩組進行揀樓，A組大手客時段時段，買家最多可購3伙，B組散戶最多可購2伙。銷售處為旺角始創中心，不少買家一早抵達銷售處，現場等待揀樓的人龍「打蛇餅」，高峰時，有部分買家需要在始創中心外排隊等候。

受海茵莊園推售帶動，新盤市場昨日單日錄得大約361宗成交，其中會德豐藍田KOKO HILLS 昨日售出一伙，為5座15樓F單位，實用670方呎，3房連套房間隔，成交價1369萬元，實呎20,433元。

#LYOS首日收千票 超額10倍

另一方面，同屬上車盤的長實（1113）洪水橋洪元路#LYOS，日前已公布首張價單，並在昨日起接受入票認購。長江實業高級營業經理楊桂玲表示，項目的示範單位昨日起對外開放，反應理想，考慮短期內加推單位，擬推售地下花園戶及2房戶，並預計11月初開售。市場消息稱，項目過去兩日收到1000票，以首張價單88伙計，超額認購10倍。

長實與中原按揭經紀合作，為準買家推出按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關計劃名為「#LYOS自主置低息按揭優惠」，全期按息H加1.3厘，以10月平均1個月拆息0.06厘計，實際息率1.36厘，另設1.4%現金回贈。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月暫錄得1200宗一手成交，預計本月全月可達1800宗，據一手銷監網數字統計，2021年一手成交量暫錄逾1.42萬宗，連同本周末新盤銷售，預計今年首10個月一手成交量可超越去年全年一手成交量的1.49萬宗。