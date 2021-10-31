鄭志剛入主 民眾金融明復牌
文章日期：2021年10月31日
【明報專訊】民眾金融（0279）公布，新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛以個人身分做「白武士」，已完成向其提供首筆貸款並轉成股份及認購新股，另配售逾9.34億股恢復公眾持股量。連同鄭志剛另提供貸款2000萬元，他入主民眾金融的成本累計增至2.26億元。該集團將易名「裕承科金」重新上路，更首次披露找來百度（9888）創始成員之一的郭眈出任高級顧問。停牌逾15個月後，其股份將於明天（11月1日）復牌。
鄭累計出資2.26億 將易名裕承科金
按公布，鄭志剛已提供第一筆貸款1.61億元並換成股份，連同以8000萬元認購新股，出資共2.41億元並獲逾149.45億股，每股成本約0.0161元。若計入可能額外補足貸款，每股成本約0.01661元。由於鄭志剛持股逾75%，因此減持逾9.34億股恢復公眾持股價，作價每股0.03747元，較每股成本價0.0161元溢價1.32倍，共套現約3500萬元。連同他另向民眾提供貸款2000萬元，他入主民眾金融至今累計出資約2.26億元。
百度創始成員郭眈任高級顧問
裕承科金日後將大搞投資銀行及保險經紀業務，按完成重組計資產淨值約1.185億元。截至8月底止5個月，經營虧損55.7萬元，料2021/22年度可賺2138.4萬元。該集團由鄭志剛做主席，亦找來百度7名創始成員之一的郭眈出任高級顧問，大賣金融科技元素，亦言明將來會做新股包銷商。