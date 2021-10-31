通脹判斷陷分歧 經濟專家爆口水戰

資料來源：彭博社、華爾街日報

美國財長耶倫（Janet Yellen）對於CNN記者塔柏（Jake Tapper）上周日（24日）問及她對美國前財長薩默斯（Larry Summers）警告美國通脹面臨失控有何看法，耶倫當時直言：「我認為他錯了，我不認為通脹會失控。」

耶倫表示，通脹按月升幅已從春季及初夏的水平回落，預計明年中至明年下半年可望回落至2%的聯儲局目標水平。這意味高通脹可能再持續一年，較耶倫原先估計在今年底至明年初重返2%有所推遲。她預計，隨着新冠疫情受控，更多美國人將重返職場，預計供應鏈瓶頸將會消退，當前的痛苦狀况只是「暫時」。

耶倫：明年通脹重返目標 薩默斯：實現概率不到50%

被耶倫高調駁斥後，薩默斯在Twitter發帖反駁，認為耶倫對通脹明年重返目標水平的看法，只有不到50%概率可實現。

在克林頓政府擔任財長，並在奧巴馬政府擔任國家經濟委員會主席的薩默斯表示，自沃爾克（Paul Volcker）於1979年接任聯儲局主席以來，自己就從事經濟分析，「我很好奇在過去40年，美國財政部認為什麼時候的通脹螺旋上漲風險比現在更大」。他認為，需求增加，加上聯儲局大規模買債及政府財政支出加碼，使美國面臨通脹失控的風險。他說：「我實際上認為，美國財政部與聯儲局的表態，與企業和消費者對通脹的實際體驗，在最近幾個月的距離擴大。在財政部與聯儲局充分認識到通脹現實前，他們不太可能成功應對。」

埃里安：「臨時派」忽略深層結構轉變

安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）上周發表的評論指出，今年早前通脹開始上升時，很多央行行長判斷通脹只是暫時，預期升勢很快消退。然而今年以來，支持這觀點的論據從未成立，而企業卻每天面對通脹壓力持續的現實。

他指出，暫時通脹的基本理論，在於經濟活動於新冠疫情消退後重啟帶來的供求不平衡，但這理論忽略了潛在深層結構因素，例如供應鏈重新佈局及勞動人口對工作態度的轉變，而且沒有充分考慮新冠變種病毒蔓延導致經濟再次停頓的風險。

埃里安形容政策制定者「神秘地」執迷於通脹只屬短暫的想法，憂慮這種情况持續的時間愈長，發生歷史性政策錯誤的風險愈大，最終可能令聯儲局轉向「貨幣政策急煞車」。

格林斯潘：通脹趨勢將遠高於2%

在1987至2006年擔任聯儲局主席的格林斯潘（Alan Greenspan）上周為資產管理公司Advisors Capital Management撰寫的報告警告，通脹顯著上升的威脅持續。他認為，雖然推高物價的一些因素可能只是暫時，但美國政府債務增長及其他潛在壓力，可能令通脹長期維持高位。他又預期，通脹趨勢將遠高於過去20年約2%的平均水平，若政府的財政刺激措施進一步刺激需求，聯儲局可能需要收緊對經濟的支持。

《華爾街日報》指出，鮑威爾及部分高官試圖淡化通脹長期上升的擔憂，強調物價上漲與經濟重啟有關，只要供應鏈問題解決，通脹可望回落，不過這信念似乎不及以往堅定。鮑威爾上月向美國國會作證時預告，未來幾個月的通脹可能會保持在高位，之後會有所緩和。不過他同時承認供應鏈瓶頸仍未改善，情况令人沮喪。他近期甚至表示，在某些情况下，供應鏈方面的限制變得更糟，當前的風險是供應鏈問題持續更久，導致通脹進一步上升。

聯邦基金利率期貨數據顯示，在通脹壓力下，交易員預期聯儲局明年底前至少加息兩次，最快在明年中結束資產購買計劃後宣布上調利率。

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