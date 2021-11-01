e-Commerce全球後數浪潮

搭小巴食飯埋單時叫「後數」，你可能聽過。不過隨着電子付費流行， 今時今日嘟一聲就處理好的付費，如果有人叫「後數」，可能更令人擔心是想「走數」。

網上後數Buy Now, Pay Later

其實網上「後數」愈來愈紅，外國稱之為Buy Now, Pay Later（先買後付），香港有部分商戶已經率先使用。這些先買後付服務不是正式有銀行提供，是部分先買後付平台跟合作商戶提供的服務，是一個商業合作。

比信用卡遲還款優惠

這種網上小額免息分期服務，針對的是細額商品，一萬幾千的產品，不是付不 起，就是要一次全付有個心理關口要過。用信用卡做分期嗎，又知道信用卡利息貴 得離譜。這種分期方法，其中有將整個費用分為三期，就是$1000的產品，三個月每個月付$300多。逾期還款沒有利息但會收手續費，精打細算一下，也會比信用卡遲還款優惠得多。

擊破客戶埋單心理關口

不要小看這個趨勢，研究顯示提供先買後付服務的網店，轉換率提高了30%，除了解決了被價格止步的問題，連每張單的單價也平均提升了52%。客人多了，花費也多了，你還敢輕視這個服務帶來的影響力嗎？

Stripe x Klarna加速發展

最近外國Stripe跟Klarna兩家巨頭宣布合作，我相信先買後付會越來越普及。原本中價位的產品服務，要做分期只能夠是商家自己提供，或期望信用卡或銀行有分期計劃。Stripe的快捷方便和Klarna的付費分期正正處理了e-Commerce兩個客戶埋單的消費行為痛點。香港有兩間來自新加坡的公司Atome和Hoolah正提供這類型的服務，我相信Stripe和Klarna的合作會更加速先買後付的發展和全球普及。

結合營銷自動化更有影響力

研究客戶e-Commerce消費行為往往是Marketer無暇仔細理會的一個小節， 但如果將先買後付，結合營銷自動化(Marketing Automation)和CRM成為一套完整的e-Commerce營銷策略，想像一下：你放到購物車的產品，後來卻因為埋單一刻看看銀碼覺得自己一時衝動而止步，稍後卻又收到一個跟進電郵提醒你只需要付三分一價錢就可以買到心儀產品，這一定會重新燃起你購買的慾望吧。