美資駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌一成 中資駐港創新高

明報記者 周綺琪

政府統計處早前公布駐港公司統計調查報告，當局每年的調查都以6月初作為統計日期。今年以香港作地區總部的美資公司錄得254間，較去年同期282間減少一成，佔整體地區總部17.4%。翻查資料，相關數字屬2003年錄242間以來，近18年低位。此外，日資公司駐港總部今年亦按年跌約7%至210間，佔整體14.4%。

歐洲企業變化不大 英資增法企減

內地企業以港作地區總部的數目則持續上升，今年增加約6%至252間，直逼美資公司數目；佔整體數字則升至17.3%。另歐洲企業則未有太大升跌，也沒明顯趨勢。以英資公司為例，今年有138間在港設立地區總部，按年升5%；法國企業則按年減5%。

整體而言，今年外資公司在港設立地區總部的數目為1457間（見圖2），較去年同期1504間按年跌3.1%；相關就業人數則達16.1萬，按年減少9%。

報告亦統計非本地企業以港作「地區辦事處」的數目，日資公司仍然延續去年優勢，以423間最多，但按年微跌1%；美資公司按年微升0.5%至410間。至於內地企業期內則錄377間，較去年同期344間增約9.6%。

外地駐港地區辦事處 日資423間最多

若把「地區總部」、「地區辦事處」及「當地辦事處」合計，駐港公司數目雖達9049間的新高，但美資的1267家為2010年來最少，日資的1388家是近4年最少，中資的2080家則創歷來新高。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，近年中港加強融合，許多內地公司均赴港營商，故相關數字持續上升屬正常情况。他相信，外資公司因政治因素減少駐港總部數目僅屬小部分，另一部分原因或與新冠肺炎疫情封關有關，包括派遣企業本土專家赴港工作成本增加等，相信未來各地區駐港總部或辦公室數目走勢繼續迥異。

徐家健：封關增赴港工作成本

他續指出，儘管美國上市成本較香港高，但近期企業能在港成功上市的把握拾級而下，故現時有部分香港企業傾向赴美上市；相關企業屆時或分類作「在港擁有地區總部的美資公司」，因此預計，美資企業來港設立總部或辦公室的實際數字將較公布數字為低。