陳茂波：與內地通關助外資北上視察

陳茂波指出，香港與內地往來是經濟活動的重要部分，政府正進一步調整防疫措施及安排，冀盡快推進與內地恢復人員的正常往來，又指很多在港外企，包括外國金融機構，在內地都有業務，因此能夠與內地免檢疫「通關」，可方便這些企業的人員到內地視察和洽談生意，對維持本港樞紐地位亦非常重要。

第三季GDP今公布 預告遜上半年

統計處將於今天公布本港第三季本地生產總值（GDP）。陳茂波指出，考慮到今年上半年經濟反彈速度遠較預期強勁，加上去年下半年比較基數較高，預計第三季經濟的按年增幅低於上半年。上半年本港經濟增長為7.8%，目前市場預料本港第三季增長為5.7%。陳茂波又稱，按目前趨勢，預料全年增長接近政府原先預測5.5%至6.5%的上限。

陳茂波表示，從貿易和消費相關的指標，加上勞工市場的最新數據看來，本港經濟的復蘇在最近數月更形穩固。展望今年第四季，因環球經濟增長已有見頂回落迹象，貨物出口的增速料將放緩。本地方面，就業和收入情况改善，加上消費券計劃效應，與消費相關行業的表現將繼續得到支持；外圍因素方面，能源和大宗商品價格高企、航運費用上揚和外圍通脹升溫可能窒礙全球經濟增長，亦會為本港物價帶來上升壓力。