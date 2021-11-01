瑞士寶盛銀行鄧啟志：港股未來數月料橫行 續看好環保新能源股
文章日期：2021年11月1日
【明報專訊】美國聯儲局周中召開議息會議，預料將公布退市，令環球流動性相對轉弱，恒指上周在中資科網龍頭股領跌下轉挫749點或2.87%，今期封面故事專訪瑞士寶盛銀行香港區研究部主管鄧啟志分析最新形勢。他認為，除了美聯儲退市帶來不明朗因素外，港股現時亦受內地政策影響，預料恒指在未來一、兩季橫行為主，看好有國策支持的環保及新能源股，並建議年底吸消費股。另外，第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）昨日（10月31日）開始在蘇格蘭格拉斯哥召開，富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝預測，各國在是次大會將積極減碳，未來30年全球在清潔能源投資或高達130萬億美元。
明報記者 葉創成
美國聯儲局將於本港時間周三及周四舉行議息會議，鄧啟志在專訪中表示，預期該局將公布退市，下月開始縮減買債規模，至明年中停止買債，為去年3月因應新冠病毒疫情在當地大爆發而出台的無限量寬（QE）計劃畫上句號：「目前整個市場也預期美聯儲是次議息會議將宣布退市，我們與市場的共識一致，估計對此政策有不同看法的投資機構不多，原因是美聯儲早已就此與市場充分溝通。」
鄧啟志表示，目前看來美國經濟中長期仍可穩步擴張，不會跌入滯脹的困局，因此美股料只有調整、無大跌，在此前提下，他認為，中國內地因素將主宰港股短期後市，投資者應密切留意下周一至周四（11月8日至11日）在北京召開第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）有何最新國策，他估計中央會繼續重視環保及發展新能源，並且會引領內地經濟發展重心由服務業轉向高端製造業，相關股份近月急升後，短期仍可看高一線。
鄧啟志表示：「我們在投資中資股需要迎接一個新的範式轉移（Paradigm Shift）【編按：範式轉移最早出現於美國科學史及科學哲學家湯瑪斯·孔恩（Thomas Samuel Kuhn）的代表作《科學革命的結構》（The Structure of Scientific Revolutions）（1962年出版），用來描述在科學範疇裡，一種在基本理論上對根本假設的改變】，內地政策大方向已明顯轉變，從服務業轉向高端製造業，高端製造業包括半導體、人工智能、工業互聯網，以及環保，這些很可能才是新的、長遠有結構增長機會的板塊」。
鄧啟志又透露，瑞士寶盛銀行早於8月已經建議客戶增持環保及新能股，現仍然維持此觀點，「可以這樣說，目前在中資股裏面，我們最有信心的，便只有環保及新能股。」
國策重點服務業轉向製造業 中資股範式轉移
除了環保及新能源股獨佔鰲頭外，鄧啟志認為，其次可以考慮消費內需股，並建議等今年底始買入：「今年下半年內地消費市道一定會出現按年增長放緩，最主要的原因是股市及樓市表現不好，帶來負財富效應，這一定會影響消費，而且去年下半年內地經濟已走出疫情，期內居民消費意欲不錯，這令今年下半年按年比較時有較高基數，導致短期消費股或仍有壓力，但中長期值得看好，原因是中央在十四五規劃已表明，未來5年內地希望提振農村及低端城市的消費，此舉利好大眾消費，包括啤酒、牛奶、家電及運動服裝。當然，家電股今年以來面對上游原材料成本上升的壓力，股價表現並不理想，所以我們建議年底才撈底。」
15隻消費製造業藍籌股總比重 低於三大科網龍頭
值得注意的是，即使港股近月顯著調整，上周亦繼續受壓，惟中國內地運動服裝龍頭股李寧（2331）於上周三收市後以每股87.5元配售1.2億股集資近105億元後，內地電動車龍頭股比亞迪（1211）於上周五收市後亦擬以每股273.5元至279.5元，配售5000萬股，集資136.75億至139.75億元，可見市場對中資消費股及高端製造業股仍然趨之若鶩。
《Money Monday》翻查恒指公司數據，在現時60隻恒指成分股中，即使有比亞迪等8隻製造業藍籌及李寧等7隻內需藍籌受惠於鄧啟志上述分析的國策新趨勢，惟該15隻藍籌佔恒指比重仍僅13.59%，低於騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）總和的22.9%，因此中資科網龍頭股對大市的影響仍屬舉足輕重。
六中全會後或再加強監管 科網龍頭股黃金時間已過
鄧啟志認為，中資科網龍頭股股價在上月上旬及中旬出現反彈後，上周已經轉跌，因此不一定代表已出現一個新的升勢：「中資科網龍頭股在10月的確有一個比較強勁的反彈，當時市場的睇法是10月監管消息已轉趨平靜，於是炒作最壞的時機已經過去（the worst is behind）此主題，而發展至此一階段，便要判斷是次走勢屬反彈抑或真正復蘇呢？我們傾向相信這只是反彈，只是一個小周期，而非一個新升勢，原因是政府在10月把精力集中在防控疫情才沒有新的監管措施出台，最快亦要等11月8日召開的六中全會後才能判斷監管強度是否已經見頂，現時仍屬言之尚早。」
「退一步來說，即使我們假設中資科網龍頭股面對加強監管的最壞時間已過去，同一時間我們亦肯定該板塊的黃金時間已過去，它們以往每年盈利增長逾30%，由於監管及其他原因，未來盈利增長將放緩到10%至20%，由此引致估值下調實屬合理，所以我們現時投資中資股需要去迎接一個新的範式轉移」。
大市短期難賺錢 炒股勝炒市
綜合上述分析，鄧啟志建議，未來兩季在港股應該炒股不炒市：「在未來一、兩季去討論大市是否已見底，對於我們作為投資者是否可以賺錢的關係不大，例如在2011年至2015年期間即使恒指變幅不大，但不代表期內港股沒有賺錢機會，例如該5年騰訊股價表現相當不錯，我們覺得相似情况在未來一兩季將會出現，大市整體向上的動力未必足夠，但個別板塊不會跟隨大市走勢，例如環保及新能源股便可望繼續向好。」