富達國際陳振輝：冀COP26可達3目標

明報記者 葉創成

中國國家主席習近平去年9在聯合國大會宣布2030年前碳達峰、2060年前碳中和（即淨零碳排放）目標後，歐盟及美國今年亦宣布更進取的減碳目標，歐盟擬於2030年前較1990年減碳至少55%，美國則承諾在2030年前較2005年減碳50%至52%，至今全球三大碳排放經濟體均已訂下明確的減碳目標，並且因此已付諸行動，但同時亦帶來意料以外的挑戰——傳統石化能源價格急升，倫敦布蘭特原油價格已達7年高位、歐洲天然氣價格處於2008年來高位，中國煤炭價格亦曾創歷史新高，北半球多國政府在未來幾個月要確保石化燃料供應充足才能讓民眾溫暖過冬。

倘無妥善規劃執行 難逐步淘汰燃煤

富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝表示，是次能源危機提醒各界COP26大會的重點，「如果沒有妥善規劃與執行，從石化燃料過渡到再生能源的目標可能會化為烏有。在面臨停電和電費颷升的同時，政府將更難提出充分理由逐步淘汰燃煤」。

不過，陳振輝相信COP26的代表們是次仍將積極減碳，指可從三個角度衡量是次大會的成功：

（1）堅守升溫限於1.5 ℃ 目標

各國在COP26會議上作出更有力的承諾，方可堅守將全球升溫控制在比工業化前高1.5 ℃ 的目標。據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新評估，地球溫度已增加1.2 ℃，而且明顯引發極端氣候。美國國家海洋和大氣總署(NOAA）宣布今年7月是地球有紀錄以來最熱的月份。

在《巴黎協定》191個締約國中，只有70國承諾於本世紀中期左右實現碳中和目標。全球亦正邁向全球暖化升溫2.7-2.9 ℃的路上，各國必須提高其「國家自主貢獻」（Nationally determined contributions 、NDCs）承諾的範圍及法律約束力。

（2）獲得資金支持

除制定積極的目標外，COP26還需確保各方獲得這些目標所需的資金。根據彭博社新能源財經估計，從現在起至2050年，全球在清潔能源的投資需要130萬億美元，用作建設基礎設施和開發技術，才可以達到碳中和。

發展中國家需要一定的幫助，其中多國已承諾「國家自主貢獻」減碳行動以獲得額外資金來源，但已發展國家暫未有兌現去年之前每年向發展中國家提供1000億美元應對氣候變化的承諾，此承諾必須在COP26上兌現。

需提高碳定價 建立「污染者自付」原則

（3）碳定價上升

COP26會議還需要解決 「巴黎協定規則手冊 」中許多其他細節，以促進資本流向低排放技術，其中最關鍵的是全球碳定價策略。在邁向碳中和目標的過程中，必須建立 「污染者自付」機制，讓企業和政府對其排放負責。目前包括中國內地在內40多個國家已各自建立某些碳定價機制，而歐盟正擴大其碳排放交易機制，以涵蓋更多產業。碳定價必須上升才可發揮影響力。 如果碳排放成本低，經濟體將持續維持高碳排放量。

國際貨幣基金組織（IMF）預計，2030年全球碳定價將達到每噸100美元，高於歐洲目前的68美元 ，遠高於中國內地新設立的碳交易市場價格的6.81美元。 此話題爭議不斷，需要由各個在不同減碳階段的經濟體共同達成協議。

料中國每年需投資數千億美元減碳

富達國際可持續投資業務總監Gabriel Wilson-Otto則表示，目前亞洲佔全球碳排放量逾50%，而單是中國已佔28%（見圖），隨着中國邁向2060年前碳中和目標，未來40年所需要減碳規模屬非常大，預料每年需要投資數以千億計美元，因此亦為相關股票帶來投資機會。富達國際可持續投資業務總監及基金經理王芳則透露，該行透過與所投資的中國企業溝通，看到愈來愈多企業把業務轉型，致力達至碳中和。Gabriel補充，上市公司目前面對的氣候風險，幾乎已與財務風險劃上等號，因此富達亦把上市公司的氣候風險視為風險管理的重要一環。

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