北交所本月15日開市 69家新三板公司平移

內媒指出，多項基礎制度的施行起始日期同為11月15日，這意味着北交所將正式於當日開市。若果屬實，北交所從國家主席習近平於9月2日宣布設立，至正式開市，前後只有兩個多月，遠遠較上海科創板由宣布至開市的7個多月更短。

宣布設立至正式開市 前後只兩個多月

中證監表示，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是習近平對資本市場服務構建新發展格局作出的新的重大戰略部署。從規則體系看，相關規章、規範性文件、自律規則相互銜接，分別就主要制度安排、信息披露內容和自律管理要求作出規范。從規則內容看，涵蓋了發行融資、信息披露、公司治理、監督管理等各個方面。

將成內地首家公司制交易所

北交所將成為內地首家公司制交易所，與實施會員制的滬深交易所不同，北交所將採用公司制的交易所將建立股東會、董事會、監事會、總經理的運行機制。

首批掛牌企業方面，據內媒統計，截至目前，已經掛牌的新三板精選層的公司合計68家，連同11月3日於精選層掛牌的廣脈科技，這69家公司將平移北交所，成為首批北交所上市公司。目前68家精選層公司分布於醫藥、機械設備、新材料、信息技術等行業。

此外，還有恒合股份等13隻精選層新股正在排隊，而這些公司將會在北交所正式設立後過會。

北交所將是中國時隔30年再設立的新交易所，將以新三板精選層為基礎組建，日後新增的上市公司將由在新三板創新層掛牌12個月，並符合條件的公司中產生。