奧的斯搞物聯網電梯 減少意外方便維修

助住戶或物管知悉電梯最新狀態

奧的斯早前推出新款電梯「Gen3」及物聯網數碼平台「Otis ONE」，何祖彥表示Otis ONE的發展步伐未有因為疫情而加快，但因「食正條水」而獲得更多關注，開闢更多機會，目前已獲商業大廈及住宅使用。他又指出，即使電梯非奧的斯旗下出品，只要安裝其樓層管理系統，亦可以使用該APP。

乘客可用手機App預先「撳Lift」

Otis ONE平台結合服務、營運和電梯專屬API（服務數據應用程式介面），以便整合機械人、語音與手勢互動等其他功能。何祖彥稱，機械人可與電梯連接，方便送件，雖然此並不新鮮，但因應連接麻煩而不太受歡迎。現時則可以無線連接到機械人，加速服務落地及應用。

他指出，現時醫院、酒店、商業企業和其他機構亦正在引入相關服務，以提升客戶體驗及提高員工的生產力。

物聯網生活是否為「有錢人」而設？何祖彥認為該科技可以應用到不同的場景，是為大眾而設。例如集團稍早前推出的「eCall」，乘客可以透過手機App或系統檢測預先「撳Lift」，方便買東西「滿載而歸」及殘疾人士等用戶。

何祖彥續說，由於乘客需預先登記成為電梯用家，獲管理員確認後才可以利用eCall撳電梯，強調服務安全性。

何祖彥表示，奧的斯在過去5至6年間，公司的研發支出增加近6成，去年便將全球銷售額的1.6%用於研發。以奧的斯2020年全年收入127.56億美元計算，該公司研發支出約2.04億美元。