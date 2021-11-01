「四合一」餐飲概念 「The Sixteenth」進駐太古坊

冀包攬早餐至晚餐

Palacio表示，集團原本計劃為旗下意大利菜品牌「Pici」另覓新據點，惟心儀的太古坊舖位面積較預期大，因而萌生全新飲食概念The Sixteenth，當中匯合集團旗下「La Favorita」、「Tempo Tempo」、「Honjokko」及「TMK Funk & Rolls」等4間意大利及日本餐廳，旨於一個場地內由日常早餐包攬至晚餐。他續料，隨着餐廳於本月中正式開幕，整體客流量將增至每年150萬人次。

Palacio指，過去禁晚市堂食等限制，的確對集團收入有所影響，而集團亦適時變陣、增設外賣廚房以彌補相關損失；集團旗下外賣廚房已由去年的4個，增至現時8個。不過，他認為未來餐廳堂食仍為大趨勢，故集團來年仍維持開店步伐，預計將開設10間新餐廳，包括原有意大利及日本菜，亦會引入新菜式；另集團將首度衝出香港，在上海開設兩間意大利餐廳。