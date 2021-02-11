瑞銀亞洲：業績後股價回軟 平保博反彈購26004
文章日期：2021年11月1日
【明報專訊】踏入業績高峰期，上周一眾重磅藍籌股相繼放榜，其中平保（2318）因資本市場持續波動的關係，本年度第三季純利達236.33億元，按年大跌31.2%；首三季的純利達816.38億元，下跌20.8%；新業務價值按年亦下跌近18%。另外，比亞迪（1211）公布第三季淨利潤達12.7億元，按年跌27.5%。以上股份績後股價都回落，平保從上周三收報59.8元下跌至上周五的55.9元，有約6.5%跌幅。比亞迪亦由上周二高位311.4元下跌至上周五收報296.6元，下跌約4.8%，更失守300元大關。
由於相關股份的股價下跌，投資者或希望作績後部署博反彈。如投資者看好平保，可留意平安認購26004，行使價74.93元，22年2月到期，有效槓桿約10倍。如投資者看比亞迪，可留意比迪認購26249，行使價395.2元，2022年2月到期，有效槓桿約5.5倍。
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