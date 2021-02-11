摩根大通亞洲：港股結束四周升市 看淡可沽恒指65556

輪證資金流反映投資者於指數連日調整之際累積好倉過夜，截至周四過去3日恒指好倉累計淨流入約1.9億。如投資者認為恒指於50天線水平有支持，進場博反彈可留意恒指牛64231，收回價24900點，實際槓桿約37倍；看淡可參考恒指熊65556，收回價26039點，實際槓桿約33倍。

至於窩輪選擇可參考以下產品:

恒指購29010，行使價27700點，實際槓桿11.7倍，2022年04月28日到期。

恒指沽29049，行使價22900點，實際槓桿10.7倍，2022年03月30日到期。

以上數據截至 2021/10/29 。

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

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