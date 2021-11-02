內地數據差 恒指5連跌

【明報專訊】內地官方數據遜預期，加上市場關注內地疫情走勢，港股11月開局即挫。恒指昨天低開108點，其後最多跌404點，全日收跌222點或0.9%至25,154點，不但失守20天線（25,260.23點）及50天線（25,302.53點），更是連跌5個交易日。國指跌62點或0.7%，報8899點；科指收跌1.5%至6279點，跌穿20天線（6353.18點）及50天線（6389.09點）。