華夏幸福再添80億人幣債務違約

稱與債權人商延期

華夏幸福表示，未能如期償還債務是受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，導致公司流動性出現階段性緊張。目前公司正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

集團又表示，在省市政府及專班的指導和支持下，公司已於10月8日公告《債務重組計劃》，並正在與債權人就債務重組計劃的相關內容進行溝通。目前債務重組計劃實施尚處於溝通階段，公司將在省市政府及專班的指導下積極就債務重組計劃的反饋、落地進行推進，並以「不逃廢債」為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解債務風險，依法維護債權人合法權益。

首3季收入減半 蝕135億人幣

集團上周五（10月29日）公布2021年第三季淨虧損39.76億元、2021年首三季淨虧損為134.56億元；2021年第三季營業收入跌62.02%至73.55億元，首三季的營業收入跌49.9%至284.22億元。

華夏幸福昨日跌0.82%，報3.65元。