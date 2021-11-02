當代置業10月銷售額按年瀉八成

首10月銷售額升逾8%

今年首10個月，當代置業合約銷售額為345.66億元，較去年同期的319.53億元按年升8.2%；當中物業合約銷售額約340.09億元，車位合約銷售額約5.57億元。

當代置業早前公布，未能如期償還10月25日到期的美元債利息及本金，現正評估集團的財務狀况及現金狀况，並密切監察此事的發展。公司正與其法律顧問盛德律師事務所合作，並預計近期聘請獨立財務顧問，以協助其制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。股份自10月21日起停牌。

旗下物管32%股權售融創服務

同時，集團同系物管股第一服務（2107）公布，大股東張雷已向融創服務（1516）以每股2.15元（約2.6167港元）出售32.22%已發行股本或3.22億股，作價較第一服務停牌前溢價91%，總對價近6.93億元；同時融創服務並將向第一服務提出全購要約。第一服務昨復牌，收市報2.16元，升57.66%，曾高見2.21元。