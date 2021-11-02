中移動香港5G年半吸百萬客

總客戶達500萬戶

李帆風表示，部分客戶在9月旗艦機推出時便落訂，留待10月第二輪消費券派發時才付款和取機。李帆風又稱，大部分5G客戶均使用198及248元月費計劃，數據流量分別為30GB及50GB，年齡以20歲至40歲較多。

對於中移動香港上周以6.49億元投得6條新頻譜，李帆風認為價錢合理，當中投得的700兆赫頻譜以增強大範圍覆蓋為主，如增強郊野公園的使用流輰度，預計明年可投入使用。至於新投得的4.9吉赫頻譜，可增強「黃金地度」的5G信號的穩定度，最快將於今年底啟用。

6.5億購6條新頻譜 「價錢合理」

中移動香港董事長李鋒又認為，現時全世界焦點的「元宇宙」領域，需要穩定的5G網絡供應，集團未來將增強覆蓋率，將積極推動雲計算、物聯網等設施。