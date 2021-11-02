中移動香港5G年半吸百萬客
文章日期：2021年11月2日
【明報專訊】中移動香港昨日公布，由去年4月推出5G服務至上月29日，5G上客量達100萬戶。中移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，受惠新旗艦機推出和本港下半年消費券的帶動下，5G上客量較預期快，原預計100萬戶屬截至今年底的目標。李帆風又透露，內部客戶轉用5G月費計劃的數量較新客戶數量稍多。中移動香港於今年6月公布，公司總客戶數目達500萬戶。
總客戶達500萬戶
李帆風表示，部分客戶在9月旗艦機推出時便落訂，留待10月第二輪消費券派發時才付款和取機。李帆風又稱，大部分5G客戶均使用198及248元月費計劃，數據流量分別為30GB及50GB，年齡以20歲至40歲較多。
對於中移動香港上周以6.49億元投得6條新頻譜，李帆風認為價錢合理，當中投得的700兆赫頻譜以增強大範圍覆蓋為主，如增強郊野公園的使用流輰度，預計明年可投入使用。至於新投得的4.9吉赫頻譜，可增強「黃金地度」的5G信號的穩定度，最快將於今年底啟用。
6.5億購6條新頻譜 「價錢合理」
中移動香港董事長李鋒又認為，現時全世界焦點的「元宇宙」領域，需要穩定的5G網絡供應，集團未來將增強覆蓋率，將積極推動雲計算、物聯網等設施。