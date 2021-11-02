拆息低企 稅貸低息搶客 借20萬實際年息可少於1.6厘

明報記者 胡學能

中銀香港表示，即日起至今年底，客戶若成功提取貸款金額100萬元，還款期36個月，並同時全新選用該行發薪服務可享達700元現金回贈優惠計算，計及現金回贈後的實際年利率低至1.6厘。

華僑永亨信用：經濟趨穩 稅貸需求料增

華僑永亨信用財務推出「即供免息」稅貸計劃，每月平息為0厘，實際年利率低至1.28厘，貸款額高達300萬元或月薪12倍（較低者為準），還款期可選12或24個月。華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，隨着經濟漸趨穩定，市民消費意欲回升，加上稅季來臨，預計市場對稅貸的需求將更大，因此該公司較去年提早推出稅貸優惠。

吳又表示，今年稅貸市場競爭熾熱，加上市場上有不少結構繁複的貸款產品，客戶須同時申請其他服務以獲取貸款優惠，對客戶的貸款額及入息水平亦有一定要求，不少客戶終未能成功申請。

至於實際年利率最低者暫仍為大新銀行（2356），客戶開立或持有指定戶口，又或者成功登記指定服務下，貸款期12個月，首10萬元稅貸實際年利率最低至1.08厘，按年低0.3厘。

李澄幸：美擬縮表 稅貸息率今年或見底

港元拆息現遠低於去年同期，造就今年整體稅貸息率按年下跌。香港財務策劃師學會主席李澄幸認為，聯儲局官員討論縮表，港元拆息再降機會頗低，稅貸實際年利率今年有可能見底。他提醒打工仔借稅貸要注意實際年利率水平、銀行在收取利息之餘有否設手續費，若借稅貸的目的是希望投資，則要先衡量個人挑選理財產品的能力，「稅貸息雖平，但年期短，投資行為未必短期見回報，捕捉投資機會的精準度要很高」。

中大商學院高級講師李兆波表示，今年稅貸成本較低，股市波動亦大，恒指相較今年初，處於低位，相信對有經驗的投資者而言，借稅貸的吸引力增加。

學者：今年稅貸成本低 具吸引力

他指最關鍵是借後首兩三個月的回報，能否大於利息成本，故借前宜先做好投資規劃，一旦投資未能如願以償該如何處理。