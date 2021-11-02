耶倫露口風 中美貿戰現轉機 稱最終或「以對等方式」降低關稅
文章日期：2021年11月2日
【明報專訊】中美貿易戰可能出現轉機。隨着美國通脹率繼續在30年高位徘徊，美國財長耶倫向路透社表示，美方最終可能考慮「以對等方式」，降低對中國的部分關稅，並認同降低關稅有助紓緩通脹（disinflationary），不過她同時強調中國履行去年初與前總統特朗普簽署的第一階段貿易協議的重要。根據雙方協議，中國須在2017年的貿易額基礎上，兩年內增購價值2000億美元的美國商品及服務。
內地分析師表示，耶倫對美國最終可能降低對中國部分關稅的評論，是中美貿易關係的另一積極信號。不過分析師認為，儘管美方在貿易問題上的態度愈趨積極，例如美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表明要為中美緊張關係降溫，惟美方缺乏具體行動。關注中美貿易關係的分析人士指出，耶倫的言論表明，美方可能開始接受中國要求降低關稅的想法。中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，拜登政府高級官員關於關稅的言論，顯示出一個有趣的趨勢，關稅傳統上主要是中方關注的問題，現在也成為美方的關注點。
承認降關稅有助壓通脹
耶倫表示，向進口貨品徵收關稅往往會推高本土物價，增加消費者及企業的負擔，例如導致進口的鋁、鋼成本增加，這意味降低關稅將有助紓緩通脹。當被問及調整對中國貨徵收的關稅會否有助緩和通脹壓力，耶倫表示情况大致如此。
美剛與歐盟達成豁免鋼鋁關稅
耶倫指出，美國的貿易代表戴琪已表示，將考慮進一步削減對中國的關稅，但美方希望看到中方履行第一階段的貿易承諾，以對等的方式「穩定，或最終降低一些關稅」可能是理想的結果。戴琪上月底表示，與中國國務院副總理劉鶴通話，是為了緩和兩國的緊張關係，有助穩定雙方的貿易。
中方一再敦促拜登政府取消特朗普時期徵收的關稅。美國官員已做了一些檢討程序，可能會導致部分關稅被取消，但到目前為止沒有考慮廣泛地削減關稅。外交學院國際關係研究所教授李海東表示，耶倫言論再次證實美方貿易摩擦做法和單方面打壓中國，無法解決美國問題。中國海關統計數據顯示，今年頭9個月的中美貿易額按年增長35.4%至5430億美元。
為緩和通脹壓力，美方剛與歐盟達成協議，讓歐盟某個配額的鋼鋁可豁免關稅進口美國，而歐盟也同意取消對美國產品徵收的報復關稅。拜登明確表示，與歐盟合作將有助限制來自中國等地的「髒鋼」進口。「髒鋼」是指生產過程釋出大量溫室氣體的鋼材，中國有一至兩成碳排放量來自鋼材生產。中國也在限制鋼鐵產品出口，在8月起提高部分產品的出口關稅，並取消23種鋼鐵產品的出口退稅。
除關稅以外，耶倫等美國官員一直強調，美國近期通脹飈升的主因，在於供應鏈瓶頸及能源價格上漲，預期通脹將在明年下半年緩解。聯儲局重視美國通脹指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數，在9月按年增長3.6%，維持30年高位。市場關注聯儲局在香港時間周四凌晨公布的議息聲明。分析師普遍預期，聯儲局宣布開始「收水」，預測每月減少150億美元買債額度，至明年中完成「收水」。高盛預期，聯儲局明年7月開始加息。
稱拜登選聯儲局新主席 鮑威爾符要求
隨着聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年2月屆滿，耶倫表示，拜登應會挑選「具經驗及可信」的人擔任聯儲局主席，鮑威爾符合要求，而其他人亦可能合適。