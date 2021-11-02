劉宇亮：內銀業績對辦 建行工行值博

中國PMI數據遜色 港股11月開局受挫

PMI數據不理想，港股11月開局挫逾200點，連跌5日累挫977點或3.7%。中資金融股有稍為偏穩的感覺，昨日五大國內保險股全線上升，全線內銀股同步上升。國有大型銀行業績第三季盈利均見雙位數增長，四大內銀建行（0939）、中行（3988）和工行（1398）季度純利漲15.6%、13.2%和10.5%，交行（3328）純利則增37.8%；工行、中行和建行不良貸款率更按季改善。

內銀未受內房違約風險波及 撥備充足

市場因擔憂內房違約風險會波及內銀，事實上房地產貸款佔企業貸款由6%至19%，內銀對不良貸款標準相對嚴格，而對於貸款有充足的撥備，加上防範系統風險是中央的底線，相信內銀股價低殘已足夠反映相關因素。筆者認為正處於年內低位的建行、工行最為值博，現價計息率高於7.3厘。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]