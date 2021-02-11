Wetland Seasons Bay 2期實呎逼1.5萬 開放式戶423.8萬起 部分同類戶3個月賣貴7%

明報記者 陳寶恩

項目將於明日開放設於九龍站環球貿易廣場示範單位予公眾參觀，同日開始接受認購登記。昨日除公布首張價單外，項目昨日同步上載首個銷售安排，推出80伙別墅單位招標，最快周六截標。北部都會區消息令發展商開價更為進取，以Wetland Seasons Bay 1期首批價單的2A座9樓A2室為例，實用面積520方呎3房戶，向南，望內園及天水圍市景，折實價717.9萬元，折實實呎13,807元，與昨天公布2期首批中的1A座9樓A6室，實用面積512方呎3房戶，向西南望市景，折實價756.7萬元，折實實呎14,779元，以呎價計，後者比前者貴約7%。

明日開放示位兼收票

Wetland Seasons Bay 2期首批價單最低售價為1B座2樓C1室，實用面積267方呎開放式戶，折實價423.8萬元，折實實呎15,873元。呎價最低為別墅RV 2及RV3的1樓B室，實用面積773方呎4房間隔，折實價1007.8萬元，折實實呎13,038元。至於呎價最高單位是1B座10樓C1室，實用面積267方呎開放式戶，折實價476.35萬元，實呎17,841元。售價最貴是1A座10樓A6室，屬頂層連天台特色戶，實用面積761方呎，連645方呎天台及66方呎平台，折實價1240.46萬元，折實實呎1.63萬元。

值得留意的是，Wetland Seasons Bay 2期首張價單有兩成屬特色戶，而1期於今年8月推出的首批單位則只設標準單位。

首張價單特色戶佔兩成

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay 1期在3周內賣出逾1100伙，屬今年熱賣紅盤之首，他認為，2期新一批單位價錢吸引，亦有加價空間，更形容2期開售將會「延續盛况」。新地代理總經理胡致遠表示，項目2期首張價單涉及98伙，單位實用面積245至795方呎，涵蓋7伙開放式、15伙1房、46伙2房、8伙3房、5伙4房及17伙特色戶。45天即供最高折扣17.5%，折實價423.8萬至1240.46萬元，折實實呎13,038至17,841元。折實平均實呎14,708元。以定價計，市值約7.6億元。