共享工作間IWG 113萬租TOWER 535兩層

呎租48元 將於明年開業

IWG駐港經理Paul MacAndrew表示，疫情時代混合工作模式的興起令的靈活工作產品大受歡迎，因此集團持續擴展以回應熱切需求，期待與豐泰地產投資攜手為客戶提供靈活、多樣且充滿活力的增值服務，此為Spaces在港的第6個據點。

TOWER 535大業主豐泰地產投資，其資產管理副總裁呂靜雯則指出，IWG設於TOWER 535的Spaces據點將於明年開業，集團確認了不同新的寫字樓租戶進駐，有來自英國、美國和本地建築、科技及醫療機構等。

尖沙嘴商廈全層 3900萬放售

另中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事馮潔玲表示，獲委託獨家代理推售尖沙嘴金馬商業大廈6樓全層，面積2489方呎，意向價約3900萬元，呎價15,669元，以交吉形式放售。她指，上述物業為業主自用，附設美容院裝潢，市值呎租約36元，若以意向價出售，買家可獲租金回報2.7厘。